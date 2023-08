L'inflation allemande a (très) légèrement ralenti en août

L'inflation allemande a (très) légèrement ralenti en août













Crédit photo © Reuters

par Maria Martinez BERLIN (Reuters) - L'inflation allemande calculée aux normes européennes a légèrement ralenti en août mais s'est avérée plus élevée que prévu, montrent les données préliminaires publiées mercredi par l'Office fédéral des statistiques. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet la comparaison entre les pays de la zone euro, a augmenté de 6,4% sur un an en août en Allemagne après une hausse de 6,5% en juillet. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une inflation IPCH de 6,3%. L'inflation calculée aux normes allemandes a ralenti à 6,1% en août, contre 6,2% le mois précédent. L'inflation sous-jacente en Allemagne, qui exclut les éléments volatils tels que l'alimentation et l'énergie, s'est établie à 5,5% en août, sans changement par rapport à juillet. Des données préliminaires publiée mercredi dans la matinée sur l'évolution des prix à la consommation en août de six Länder laissaient présager une accélération de l'inflation en Allemagne. Les chiffres d'inflation en Allemagne, la première économie de la zone euro, interviennent alors que la Banque centrale européenne (BCE) attend toujours des signes tangibles que l'inflation sous-jacente ralentit pour de bon. Les responsables de la banque centrale surveilleront donc de près les données sur l'inflation dans la zone euro, qui seront publiées jeudi, après les chiffres allemands et ceux plus élevés que prévu en Espagne. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le taux d'inflation dans la zone euro tombe à 5,1% en août, contre 5,3% en juillet. Les chiffres parus mercredi signifient que les taux d'inflation et d'inflation sous-jacente seront probablement un peu plus élevés que prévu en zone euro, estime Andrew Kenningham, économiste chez Capital Economics pour l'Europe. "Comme il s'agit de la dernière donnée d'inflation avant la réunion de septembre de la BCE, cela pourrait suffire à faire pencher la balance en faveur d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base, bien que la décision s'annonce serrée", indique-t-il. La prochaine réunion de politique monétaire de la BCE aura lieu le 14 septembre. L'inflation reste bien supérieure à l'objectif de 2% de la banque centrale et pourrait le rester au moins jusqu'en 2025 mais la faiblesse des données économiques intensifie le débat sur l'ampleur des mesures que la BCE doit encore prendre. "Tant que la BCE s'en tient à sa position actuelle, qui consiste à mettre l'accent sur les données réelles plutôt que sur les données attendues, une hausse des taux lors de la réunion de septembre est probable", relève Carsten Brzeski, responsable pour la macroéconomie chez ING. (Rédigé par Rachel More, version française Kate Entringer et Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)