L'inflation allemande a ralenti plus que prévu en juillet

Crédit photo © Reuters

par Maria Martinez BERLIN (Reuters) - L'inflation allemande a de nouveau ralenti en juillet, plus qu'attendu, après avoir réaccéléré en juin en raison d'un effet de base. L'indice des prix à la consommation allemands, harmonisés aux normes de l'Union européenne (IPCH), a augmenté de 6,5% sur un an en juillet, selon les données préliminaires de l'office fédéral des statistiques publiées vendredi. L'inflation était de 6,8% en juin et les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 6,6% en juillet. "À partir de septembre, le récent recul de l'inflation va probablement s'accélérer à nouveau", a déclaré Ralph Solveen, économiste en chef à la Commerzbank, alors que la comparaison avec l'année précédente se normalise. "Toutefois, l'inflation n'a pas encore été vaincue", a-t-il ajouté. L'inflation non harmonisée en Allemagne est tombée à 6,2% en juillet, contre 6,4% le mois précédent. Les données de l'Allemagne, la plus grande économie de la zone euro, sont publiées alors que la Banque centrale européenne cherche toujours des preuves que l'inflation sous-jacente a franchi un cap. Le taux d'inflation sous-jacente de l'Allemagne, qui exclut les éléments volatils tels que l'alimentation et l'énergie, s'est établi à 5,5% en juillet, contre 5,8% en juin. Les prix des denrées alimentaires ont continué d'afficher une croissance supérieure à la moyenne, avec une hausse de 11,0% en glissement annuel. Les prix de l'énergie ont augmenté de 5,7% en juillet par rapport au même mois l'année précédente. (Reportage Maria Martinez, Miranda Murray et Rachel More ; version française Kate Entringer)