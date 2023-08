L'inflation allemande a légèrement ralenti en août

par Maria Martinez BERLIN (Reuters) - L'inflation allemande calculée aux normes européennes a légèrement ralenti en août mais s'est avérée plus élevée que prévu, montrent les données préliminaires publiées mercredi par l'Office fédéral des statistiques. L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet la comparaison entre les pays de la zone euro, a augmenté de 6,4% sur un an en août en Allemagne après une hausse de 6,5% en juillet. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une inflation IPCH de 6,3%. L'inflation calculée aux normes allemandes a ralenti à 6,1% en août, contre 6,2% le mois précédent. L'inflation sous-jacente en Allemagne, qui exclut les éléments volatils tels que l'alimentation et l'énergie, s'est établie à 5,5% en août, sans changement par rapport à juillet. Des données préliminaires publiée mercredi dans la matinée sur l'évolution des prix à la consommation en août de six Länder laissaient présager une accélération de l'inflation en Allemagne. (Rédigé par Rachel More, version française Kate Entringer)