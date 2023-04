L'inflation a ralenti plus que prévu aux Etats-Unis en mars

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont ralenti plus que prévu en mars sur un mois et en rythme annuel, montrent les statistiques officielles publiées mercredi, grâce notamment à la baisse du coût de l'essence, mais les loyers obstinément élevés ont maintenu les pressions sous-jacentes, ce qui pourrait encourager la Réserve fédérale (Fed) a relever à nouveau ses taux. L'indice des prix à la consommation (CPI) du département du Travail s'est établi à 0,1% le mois dernier après avoir progressé de 0,4% en février. Les prix à la consommation affichent un ralentissement à 5% sur un an en mars après une hausse de 6% en février, soit la plus faible progression en glissement annuel depuis mai 2021. L'indice des prix à la consommation a touché un pic à 9,1% en juin, la plus forte hausse depuis novembre 1981. L'inflation, toutes mesures confondues, reste toutefois plus de deux fois supérieure à l'objectif de 2% fixé par la Fed. Les prix de l'essence devraient rebondir dans les mois à venir après que l'Opep+ a annoncé au début du mois une nouvelle réduction de la production de pétrole. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de l'inflation de 0,2% d'un mois sur l'autre et une hausse de 5,2% en rythme annuel. La persistance d'une inflation élevée, les tensions sur le marché du travail et les signes d'atténuation des turbulences sur les marchés financiers provoquées par l'effondrement de deux banques régionales en mars, devraient permettre à la Fed de continuer à donner la priorité à la lutte contre la flambée des prix. Les traders s'attendent à ce que la banque centrale américaine augmente encore ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de mai. L'indice CPI de base ("core"), qui exclut les éléments volatils comme les produits alimentaires et l'énergie, est ressorti en hausse de 0,4% sur un mois en mars contre 0,5% en février et un consensus Reuters de +0,4%. L'inflation de base est alimentée notamment par les prix des loyers. Sur un an, la progression de l'indice CPI de base revient à 5,6%, contre 5,5% en février et un consensus de 5,6%. (Reportage Lucia Mutikani; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)