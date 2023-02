L'inflation a ralenti plus fortement que prévu en zone euro, à 8,5%

PARIS, 1er février (Reuters) - L'inflation dans la zone euro a ralenti plus fortement que prévu en janvier tout en restant au niveau élevé de 8,5% sur un an, toujours portée par les prix de l'énergie et aussi désormais une accélération des prix des produits alimentaires, montre la première estimation publiée mercredi par Eurostat.

La hausse des prix avait été de 9,2% en décembre. Les économistes interrogés par Reuters l'attendaient à 9,0% le mois dernier.

Sur un mois, l'indice des prix calculé aux normes européennes (IPCH) a baissé de 0,4%, comme en décembre, a précisé l'institut européen de la statistique.

Si, sur un an, les prix de l'énergie continuent de connaître la progression la plus forte (+17,2%), ils subissent un ralentissement de plus en plus marqué puisque leur hausse avait été de 25,5% en décembre après avoir culminé à 41,5% en octobre.

A l'inverse, l'inflation dans la catégorie "alimentation, alcool et tabac" accélère à 14,1% après 13,8% en décembre.

Le taux d'inflation hors énergie et produits alimentaires non transformés, le plus surveillé par la Banque centrale européenne (BCE), a atteint 7,0% sur un an après 6,9% en décembre.

Une mesure plus étroite encore, qui exclut en outre l'alcool et le tabac, est stable à 5,2%. (Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)