L'inflation a ralenti nettement en septembre dans certains Landër allemands

BERLIN (Reuters) - L'inflation en Allemagne devrait diminuer de manière significative en septembre, d'après les données publiées jeudi dans cinq Landër qui laissent entrevoir le début de la fin d'une période d'inflation élevée outre-Rhin. L'inflation dans les cinq Landër, Bavière, Bade-Wurtemberg, Brandebourg, Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Hesse, a baissé d'au moins un point de pourcentage, le Bade-Wurtemberg enregistrant la baisse la plus importante, à 5,1% en septembre contre 7,0% le mois précédent. Le taux d'inflation varie de 4,1% en Bavière, contre 5,9% le mois précédent, à 5,6% dans le Brandebourg, contre 7,1%. Ces données font espérer une baisse de l'inflation au niveau national et dans l'ensemble de la zone euro. Les données du bloc européen pour septembre seront publiées vendredi: les économistes attendent un ralentissement de la hausse des prix à 4,5% contre 5,2% en août. Les chiffres de l'inflation pour l'Allemagne sont attendus ce jeudi à 12h00 GMT. Les analystes prévoient un ralentissement à 4,5% contre 6,4% le mois dernier. Les pressions sur les prix ont diminué dans la plus grande économie d'Europe depuis l'année dernière, lorsqu'une crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine a fait grimper l'inflation à un niveau record de 11,6% en octobre. Cependant, l'inflation reste bien au-dessus de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne et l'inflation sous-jacente, qui exclut les composants volatils tels que l'alimentation et l'énergie, demeure élevée. (reportage Miranda Murray, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)