L'inflation a poursuivi sa décrue en juillet à 5,3% sur un an dans la zone euro

L'inflation a poursuivi sa décrue en juillet à 5,3% sur un an dans la zone euro













Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - La hausse des prix dans la zone euro a ralenti de nouveau en juillet, pour le quatrième mois consécutif, à la faveur d'une baisse des prix de l'énergie, montrent des données publiées lundi. L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européenne (IPCH) a augmenté de 5,3% sur un an ce mois-ci dans les 20 pays partageant la monnaie européenne, après +5,5% en juin, selon la première estimation d'Eurostat, l'institut européen de la statistique. Les économistes interrogés par Reuters attendaient une décélération de l'inflation à 5,3%. En excluant les éléments les plus volatils que sont les produits alimentaires non transformés et l'énergie, l'inflation a ralenti à 6,6% après 6,8% le mois dernier et un consensus à 6,5%. La hausse des prix hors alimentation, énergie, alcool et tabac a en revanche stagné à 5,5% après déjà 5,5% en juin et un consensus à 5,4%. Par ailleurs, l'inflation des services se révèle persistante, en hausse de 5,6% sur un an juillet contre 5,4% en juin, les prix étant probablement soutenus par des dépenses qui demeurent importantes et la croissance des salaires. Cette persistance et le rebond des prix de l'alimentation, en hausse de 9,2%, pourrait appuyer les arguments en faveur de davantage de resserrement monétaire. Pour autant, le ralentissement de l'inflation pourrait conforter les attentes des marchés sur une pause de la Banque centrale européenne (BCE) dans son cycle de hausses de taux en septembre, plus de 70% des investisseurs estimant que le taux directeur sera maintenu à son niveau actuel lors de la prochaine réunion de politique monétaire. "L'inflation est brouillée par des effets de base, qui s'estomperont après l'été: l'inflation devrait être beaucoup plus basse d'ici la fin de l'année", expliquent les stratégistes d'ING. "Toutefois, la réunion de septembre de la BCE interviendra trop tôt pour que cela se reflète dans les données, ce qui signifie que les préoccupations sur l'inflation des services resteront déterminantes". "Les décideurs de la BCE pourraient se mettre d'accord pour faire une pause en septembre, mais la décision d'octobre est tout sauf certaine", selon Dirk Schumacher, un économiste chez Natixis. (Reportage Corentin Chappron, Francesco Canepa, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)