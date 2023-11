L'industrie US du divertissement se reprend en bourse, vers la fin de la grève des acteurs

9 novembre (Reuters) - Warner Bros Discovery, Paramount Global et Walt Disney progressaient jeudi dans les échanges en avant-Bourse après l'accord de principe conclu avec le syndicat des acteurs, qui pourrait permettre de relancer les productions cinématographiques et télévisuelles interrompues depuis le printemps par une série de grèves. Walt Disney gagnait plus de 4% dans les transactions électroniques, Warner Bros prenait 2,2% et Paramount 2,5%. Walt Disney profite en outre de la publication mercredi soir de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. La grève des acteurs, qui aura duré 118 jours, se terminera peu après minuit, a indiqué le SAG-AFTRA dans un communiqué. L'accord de trois ans trouvé entre le syndicat et les studios est évalué à plus d'un milliard de dollars et prévoit une hausse du salaire mininum et de nouvelles primes. Les scénaristes, qui s'étaient mis en grève avant les acteurs, ont repris le travail à la fin du mois de septembre. "C'est certainement un signe très encourageant que le fossé qui s'est creusé entre les acteurs, les scénaristes et les studios peut enfin être comblé et que le travail peut commencer sérieusement pour relancer les productions", a déclaré Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown. Le conseil national du syndicat des acteurs examinera vendredi l'accord, qui comprend également des protections contre l'utilisation non autorisée d'images générées par l'intelligence articielle, un vote de ratification final étant attendu dans les semaines à venir. Susannah Streeter a prévenu qu'"il faudra beaucoup de temps avant que les nouveaux films, en particulier, n'apparaissent sur les écrans, compte tenu de la longueur du processus de post-production". Les dirigeants de Warner Bros ont déclaré mercredi s'attendre à ce que l'impact des arrêts de travail s'étende au dernier trimestre de l'année, alors que que le manque de contenus a fait chuter le nombre d'abonnés. Le groupe, qui a reporté la sortie de "Dune: Part 2" de novembre 2023 à mars 2024, s'attend à un impact de "quelques centaines de millions de dollars" sur son bénéfice d'exploitation au cours des trois derniers mois de l'année. L'action Warner Bros a chuté de 19% mercredi, sa plus forte baisse en séance depuis mars 2021. (Reportage Samrhitha Arunasalam à Bangalore, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)