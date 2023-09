L'Indonésie interdit la vente en ligne sur les réseaux sociaux comme TikTok

Crédit photo © Reuters

DJAKARTA (Reuters) - L'Indonésie a interdit la vente en ligne sur les réseaux sociaux, a annoncé mercredi le ministre du Commerce, Zulkifli Hasan, un coup dur pour l'application TikTok qui s'appuie sur la plus grande économie d'Asie du Sud-Est pour stimuler ses activités dans le domaine. Cette mesure vise à protéger les commerçants et les marchés physiques, a précisé le gouvernement, qui pointe du doigt les bas prix pratiqués sur les plateformes de réseaux sociaux. Cette décision intervient trois mois seulement après la promesse de TikTok d'investir des milliards de dollars en Asie du Sud-Est, principalement en Indonésie, au cours des prochaines années, dans le cadre d'une vaste campagne visant à développer sa plateforme de commerce en ligne TikTok Shop. L'entreprise n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Lundi, TikTok a déclaré que le gouvernement indonésien devrait prendre en compte "les moyens de subsistance de plus de six millions" de vendeurs locaux actifs sur TikTok Shop. Cette réglementation vise à garantir une concurrence commerciale "juste et équitable" ainsi qu'à assurer la protection des données des utilisateurs, a déclaré aux journalistes Zulkifli Hasan mercredi. TikTok dispose d'une semaine pour se conformer à la réglementation, faute de quoi l'application sera menacée de fermeture, a ajouté le ministre. L'Indonésie est l'un des rares marchés où TikTok a lancé sa plateforme de vente TikTok Shop, afin de tirer parti de son importante base qui compte 125 millions d'utilisateurs mensuels actifs dans le pays. (Reportage Dewi Kurniawati, Stefanno Sulaiman, Fransiska Nangoy, Stanley Widianto et Johan Purnomo, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)