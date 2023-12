L'indice Dow Jones atteint un niveau record historique à Wall Street

PARIS (Reuters) - L'indice Dow Jones à Wall Street a franchi jeudi brièvement le seuil historique de 37.223 points. Vers 15h35 GMT, il ne gagnait plus que 0,12% à 37.136,13 points, après avoir touché en séance 37.223,17 points. Les marchés actions américains profitent des annonces la veille de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui a maintenu l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50% pour la troisième fois consécutive, tandis que son président Jerome Powell a indiqué que le taux directeur de la banque centrale se rapprochait, sinon avait déjà atteint son pic. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)