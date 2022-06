L'indicateur "Bull & Bear" de BofA au plus bas depuis 2020

LONDRES, 17 juin (Reuters) - L'indice "Bull & Bear" du climat des marchés financiers calculé par BofA Securities est revenu à zéro cette semaine pour la première fois depuis la tempête financière déclenchée en 2020 par la pandémie de COVID-19, montre la note hebdomadaire de la banque sur les flux d'investissements, qui souligne des sorties massives du marché du crédit et de celui des cryptoactifs.

BofA note que pour 100 dollars investis depuis janvier 2020, on a enregistré 35 dollars de sorties du marché de la dette mais zéro des marchés actions, ce qui augure d'une poursuite des difficultés pour ces derniers.

L'indice boursier mondial MSCI vient de connaître l'une des semaines les plus agitées de son histoire, en raison notamment du resserrement marqué des politiques monétaires aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Suisse. Il affiche pour l'instant un recul de 5,7% depuis lundi et se dirige vers sa pire performance hebdomadaire depuis mars 2020.

Le bitcoin, à un peu plus de 21.000 dollars, accuse quant à lui une chute de plus de 55% par rapport à son plus haut de l'année (48.234 dollars le 28 mars).

Les fonds d'actions ont enregistré des entrées de 16,6 milliards de dollars sur la semaine à mercredi tandis que les fonds obligataires subissaient des sorties de 18,5 milliards, les plus importantes depuis avril 2020, selon l'analyse par BofA des données d'EPFR.

Au sein du compartiment des actions, les valeurs américaines affichent six semaines consécutives d'entrées alors que les japonaises accusent quatre semaines consécutives de sorties nette et que les européennes ont enchaîné 18 semaines de sorties d'affilée. (Reportage Saikat Chatterjee, version française Marc Angrand, édité par Sophie Louet)