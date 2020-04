L'indécision de l'UE oblige la BCE à remonter au front

Crédit photo © Reuters

par Balazs Koranyi et Francesco Canepa

FRANCFORT (Reuters) - Après une nouvelle réunion décevante des dirigeants politiques de l'Union, la Banque centrale européenne (BCE) se trouve une nouvelle fois obligée d'endosser le costume de sauveur de l'euro, quitte à flirter avec les limites de son mandat.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE ont certes conclu jeudi un accord de principe sur la création d'un fonds d'urgence de quelque 1.000 milliards d'euros pour soutenir la reprise après la crise du coronavirus mais ils ont repoussé les décisions sur ses modalités et son financement, qui pourraient prendre des mois.

Et la nouvelle enveloppe ne représente que 1% du produit intérieur brut (PIB) des 19 pays de la zone euro, alors que beaucoup d'observateurs s'attendent à une contraction de 5% à 15% du PIB.

La BCE, à la différence des autres grandes banques centrales, doit de plus s'accommoder de l'absence de coordination des politiques budgétaires dans l'UE, ce qui se traduit entre autres par des écarts de rendements (spreads) entre les dettes souveraines des pays membres.

"Faute d'un accord plus ambitieux, la BCE sera probablement la seule solution disponible en ce qui concerne les spreads périphériques", dit ainsi Frederik Ducrozet, stratège de Pictet Wealth Management, en référence notamment aux rendements des emprunts d'Etat italiens, en nette hausse ces derniers jours.

Pour donner du temps aux Etats, la BCE devra donc très probablement annoncer de nouvelles mesures de soutien, ce qui l'obligera à se rapprocher un peu plus des limites de ses statuts et à fournir des arguments à ses détracteurs.

L'ITALIE, URGENCE NUMÉRO UN

Surtout, en prenant une nouvelle fois l'initiative, l'institution dirigée par Christine Lagarde enclenchera probablement un mécanisme désormais familier dans lequel les dirigeants politiques, constatant que la BCE est toujours là pour les soutenir, tendent au laisser-aller et accroissent encore la nécessité de nouvelles mesures de politique monétaire.

Ce mécanisme, s'il a montré qu'il fonctionnait, a un gros défaut: il alimente les doutes sur la solidarité entre pays membres de l'UE et sur la détermination de ceux de la zone euro à assurer la pérennité de la monnaie unique.

Aujourd'hui, à peine plus d'un mois après avoir lancé un plan d'achats d'actifs de 750 milliards d'euros, la BCE doit donc envisager de faire encore plus, et peut-être dès sa prochaine réunion, jeudi prochain, selon certains analystes.

Car la situation de l'Italie devient urgente: alors que sa dette publique menace de dépasser 175% du PIB en fin d'année à cause du surcroît de dépenses et de la chute de recettes liés à l'épidémie, la note souveraine de Rome pourrait être bientôt dégradée en catégorie spéculative ("junk"), ce qui rendrait ses emprunts inéligibles aux programmes de rachats de la BCE.

Une telle situation priverait le Trésor italien du principal acheteur de ses obligations sur le marché secondaire et fragiliserait considérablement les banques de la péninsule, dont les titres d'Etat représentent une part importante des avoirs.

LE RECOURS AUX OMT, UNE SIMPLE QUESTION DE TEMPS ?

Contrairement au Conseil européen, la BCE a déjà fait la preuve ces dernières semaines de sa capacité à adopter vite des mesures fortes, car elle peut décider à la majorité simple des membres de son Conseil des gouverneurs alors que l'UE a besoin de l'unanimité.

Elle a ainsi pu passer outre certaines réticences de l'Allemagne et des Pays-Bas, deux des pays dits "frugaux" qui posent leurs conditions à un partage du fardeau avec les pays périphériques.

Mais la BCE a déjà pris beaucoup de risques en terme de respect de ses propres statuts: elle a commencé à acheter des titres souverains qui ne bénéficient pas d'une note en catégorie d'investissement, elle accepte des titres "junk" en garantie et elle s'autorise à enfreindre la règle selon laquelle elle ne doit pas acheter plus du tiers de la dette publique d'un pays.

La prochaine étape, pour le Conseil des gouverneurs, consistera probablement à augmenter encore les achats de titres sur les marchés, ou à accroître la part des "junk bonds" dans ceux-ci.

Elle pourrait aussi envisager d'acheter des créances douteuses, des obligations émises par les banques voire des actions de banques, et réexaminer le recours au dispositif des "Opérations monétaires sur titres" (OMT), jamais utilisé mais qui lui permettrait d'acheter sans limite des obligations d'Etat italiennes.

"Il est acquis que les OMT seront activées, c'est juste une question de temps", estime Salman Ahmed, responsable de la stratégie d'investissement de Lombard Odier Investment Managers. "Avec les OMT, la mutualisation des dettes pourra se faire via le bilan de la banque centrale."

(Version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)