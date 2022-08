L'Inde vise à devenir une nation développée dans les 25 prochaines années

par Manoj Kumar

NEW DELHI (Reuters) - L'Inde vise à devenir une nation développée d'ici 25 ans, en adoptant des stratégies de soutien à la production nationale dans les domaines de l'énergie, de la défense et de la technologie numérique, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi dans son discours prononcé lundi à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Inde.

S'exprimant lors du 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde vis-à-vis du régime colonial britannique, Narendra Modi a exhorté les jeunes à "voir grand" et à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la cause du pays.

"Nous devons faire de l'Inde un pays développé dans les 25 prochaines années, de notre vivant", a déclaré Narendra Modi, 71 ans, coiffé d'un turban aux couleurs du drapeau indien, dans son discours de 75 minutes en hindi.

"C'est une grande résolution, et nous devons y travailler de toutes nos forces".

Dans la classification de la Banque mondiale, l'Inde fait actuellement partie des économies à revenu intermédiaire, tranche inférieure, à savoir les pays dont le revenu national brut par habitant se situe entre 1.086 et 4.255 dollars (1.060,86 - 4.156,49 euros). Le revenu par habitant des pays à revenu élevé, comme les États-Unis, s'élève à 13.205 dollars ou plus.

L'Inde est la sixième économie mondiale et devrait connaître une croissance de plus de 7% au cours de l'exercice fiscal actuel se terminant en mars 2023, soit le taux le plus élevé parmi les grandes économies.

De nombreux experts estiment que l'Inde pourrait devenir la troisième plus grande économie mondiale d'ici 2050, après les États-Unis et la Chine, même si le revenu par habitant, qui oscille actuellement autour de 2.100 dollars, pourrait rester faible par rapport à celui de nombreux pays.

Avec une population d'environ 1,4 milliard d'habitants, l'Inde devrait dépasser la Chine et devenir le pays le plus peuplé du monde d'ici l'année prochaine.

