L'Inde vers l'achat de 26 Rafale et trois sous-marins à la France

L'Inde vers l'achat de 26 Rafale et trois sous-marins à la France













NEW DELHI, 10 juillet (Reuters) - Le ministère indien de la Défense a donné lundi son accord initial à l'achat de 26 avions Rafale et trois sous-marins Scorpène à la France, rapporte lundi l'agence indienne ANI, citant des sources. Ces contrats, qui devraient être annoncés à l'occasion de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi en France cette semaine, doivent encore être validés par l'organe chargé des achats dans le secteur de la défense puis par le gouvernement, a précisé ANI. (Rédigé par Shivam Patel à New Delhi, version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)