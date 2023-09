L'Inde suspend le traitement des visas pour les citoyens canadiens

NEW DELHI (Reuters) - L'Inde a suspendu jeudi les services de visas pour les citoyens canadiens, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, invoquant des menaces de sécurité pour le personnel consulaire indien au Canada. Cette annonce est intervenue quelques heures après que le haut-commissariat du Canada en Inde a déclaré qu'il allait temporairement "ajuster" la présence de son personnel dans le pays après que certains diplomates ont reçu des menaces sur des réseaux sociaux. Ces mesures marquent une nouvelle escalade des tensions entre les deux pays depuis qu'Ottawa a annoncé enquêter activement sur des accusations jugées crédibles qui lient des agents du gouvernement indien au meurtre d'un chef de file de la communauté sikh au Canada en juin. "La situation en matière de sécurité, due à l'inaction du gouvernement canadien, a entraîné des perturbations et nous avons suspendu les demandes de visa", a déclaré Arindam Bagchi devant la presse à New Delhi. BLS International, une société indienne qui offre des services de visa, a déclaré que l'avis de la mission indienne au Canada s'appuyait sur des "raisons opérationnelles". Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a catégoriquement nié tout lien avec le meurtre. Les analystes estiment que les relations entre les deux pays ont atteint leur point le plus bas. Les deux États ont émis des avertissements aux voyageurs, l'Inde appelant ses ressortissants étudiant au Canada à faire preuve de "la plus grande prudence". Les responsables canadiens ont jusqu'à présent refusé de dire pourquoi ils pensent que l'Inde pourrait être liée au meurtre de Hardeep Singh Nijjar. New Delhi n'a pas non plus fourni de preuves à l'appui de son avis aux voyageurs, qui fait état "d'activités anti-indiennes croissantes". Le Canada compte la plus grande population de sikhs en dehors de l'État indien du Pendjab, avec environ 770.000 personnes ayant déclaré le sikhisme comme religion lors du recensement de 2021. La querelle menace également les relations commerciales, les négociations sur un projet d'accord commercial ayant été interrompues la semaine dernière. (Sakshi Dayal, Shivam Patel, Rupam Jain et Krishn Kaushik ; Rédigé par YP Rajesh ; version française Victor Goury-Laffont)