L'Inde met son robot lunaire en sommeil, jugeant sa mission accomplie

L'Inde met son robot lunaire en sommeil, jugeant sa mission accomplie













Crédit photo © Reuters

par Arpan Chaturvedi NEW DELHI (Reuters) - L'Inde a éteint son robot lunaire, le premier engin à atteindre le pôle sud de la Lune, après avoir terminé sa mission de deux semaines pour mener des expériences, a déclaré l'agence spatiale indienne. Le rover Pragyan du vaisseau spatial Chandrayaan-3 a été "mis en mode veille", mais avec des batteries chargées et un récepteur allumé, a déclaré l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) dans un message publié sur X (ex-Twitter), samedi soir. "Espérons un réveil réussi pour une nouvelle série de missions!", écrit l'ISRO. "Sinon, il restera à jamais l'ambassadeur lunaire de l'Inde". Cet alunissage réussi, après l'échec d'une tentative en 2019, permet à l'Inde de rattraper les Etats-Unis, la Chine et l'ex-Union soviétique comme puissance spatiale émergente quelques jours seulement après l'échec de la mission Luna-25, la première lancée par Moscou depuis 47 ans. La mission Chandrayaan-3 a suscité une liesse générale en Inde, les médias locaux y voyant le plus grand exploit scientifique du pays. Le robot Pragyan a parcouru plus de 100 m, confirmant la présence de soufre, de fer, d'oxygène et d'autres éléments sur la Lune, a précisé l'ISRO. L'Inde, qui a également lancé samedi une sonde pour étudier le soleil, en observant les vents solaires qui peuvent provoquer des perturbations sur la Terre, communément appelées aurores boréales, espère obtenir le même succès pour cette mission. "Le satellite est en bon état et se trouve en orbite terrestre, a indiqué l'ISRO dimanche, alors qu'il se prépare à effectuer un voyage de 1,5 million de kilomètres". (Reportage Arpan Chaturvedi, version française Claude Chendjou)