L'Inde et le Pakistan se préparent à l'arrivée du cyclone Biparjoy

Crédit photo © Reuters

par Francis Mascarenhas, Sumit Khanna et Gibran Naiyyar Peshimam MANDVI, Indie/KARACHI (Reuters) - Les autorités de l'État indien du Gujarat, situé au nord-ouest du pays, ont évacué plus de 75.000 personnes habitant sur le littoral, dans l'attente du cyclone Biparjoy qui devrait toucher terre dans la soirée de jeudi. Jeudi en début de journée, Biparjoy, "désastre" ou "calamité" en bengali et qui est classé comme cyclone très violent, était situé à 170 km du port de Jakhau dans le Gujarat et à 260 km de Karachi au Pakistan, selon le département météorologique indien (IMD). La tempête semble avoir perdu de son intensité et devrait avoir une vitesse de vent maximale soutenue de 115 à 125 km/h avec des rafales pouvant atteindre 140 km/h, contre 150 km/h estimés mercredi par l'IMD. La trajectoire du cyclone n'a cependant pas changé et il devrait toujours toucher terre vers 12h00 GMT près du port indien de Jakhau, entre Mandvi et Karachi, selon l'IMD. A mesure que la tempête se rapproche des terres, la vitesse des vents augmente autour de Jakhau, ont dit les autorités indiennes. La ministre pakistanaise du changement climatique, Sherry Rehman, a déclaré que Karachi, ville portuaire de 20 millions d'habitants, n'était pas menacée dans l'immédiat, mais que des mesures d'urgence étaient prises pour faire face aux vents et aux pluies qui devraient s'abattre sur le poumon économique du pays. Les autorités pakistanaises ont déclaré qu'environ 62.000 personnes avaient été évacuées des zones à haut risque depuis mercredi soir. (Francis Mascarenhas à Mandvi, Inde, Sumit Khanna à Ahmedabad et Gibran Naiyyar Peshimam à Karachi; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)