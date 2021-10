L'Inde écarte l'idée de se fixer un objectif de neutralité carbone

NEW DELHI (Reuters) - L'Inde a repoussé mercredi des appels pour qu'il annonce un objectif de neutralité carbone, déclarant qu'il était plus importante pour la communauté internationale de présenter une feuille de route pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et éviter une hausse dangereuse des températures.

Troisième plus grand émetteur mondial de gaz à effet de serre derrière les Etats-Unis et la Chine, l'Inde fait face à des pressions pour présenter un projet environnemental vers la neutralité carbone lors de la COP26 de Glasgow.

Mais le secrétaire indien à l'Environnement, R.P. Gupta, a déclaré qu'annoncer un objectif de neutralité carbone n'était pas une solution face à la crise climatique.

"Ce qui importe, c'est la quantité de carbone que vous allez rejeter dans l'atmosphère avant d'atteindre la neutralité", a-t-il dit devant des journalistes.

Plusieurs pays, dont les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, ont pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. La Chine et l'Arabie saoudite ont annoncé vouloir y parvenir en 2060.

(Reportage Sanjeev Miglani; version française Jean Terzian)