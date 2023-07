L'Inde donne son feu vert à l'achat d'avions Rafale et de sous-marins français

par Krishn Kaushik NEW DELHI (Reuters) L'Inde donné à l'achat 26 Rafale auprès Dassault Aviation (AM.PA)>, a déclaré le ministre de la Défense Rajnath Singh, à l'occasion de la visite en France du Premier ministre indien, Narendra Modi. Le ministère également donné à l'indien MDL (MAZG.NS)> (Mazagon Dock Shipbuilders) et le français Naval Group de trois sous-marins de classe Scorpène, ont déclaré à Reuters deux sources au fait des détails de l'accord. Le montant de ces contrats n'est pas connu pour le moment, mais Rajnath Singh a déclaré sur Twitter que "le prix et les autres conditions d'achat seront négociés avec le gouvernement français après avoir pris en compte tous les aspects pertinents, y compris le prix d'achat comparatif d'avions similaires par d'autres pays". Narendra Modi, attendu en France à la mi-journée, doit notamment assister au défilé du 14-Juillet en tant qu'invité d'honneur. Le Premier ministre indien et Emmanuel Macron devraient s'entendre sur une série d'accords de défense ainsi qu'une nouvelle stratégie conjointe afin de garantir la stabilité dans la région indo-pacifique. L'Inde s'appuie sur des avions de combat français depuis maintenant quatre décennies. Avant le Rafale en 2015, le pays avait fait appel dans les années 1980 au Mirage, qui est toujours présent dans deux escadrons de l'armée de l'air. En 2005, l'Inde a acheté à la France six sous-marins de classe Scorpène pour 188 milliards de roupies (2,05 milliards d'euros), dont le dernier sera mis en service l'année prochaine. (Reportage Krishn Kaushik, version française Kate Entringer et Dina Kartit, édité par Jean-Stéphane Brosse)