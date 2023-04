L'Inde devrait devenir le pays le plus peuplé du monde fin avril, selon l'Onu

L'Inde devrait devenir le pays le plus peuplé du monde fin avril, selon l'Onu













NEW DELHI (Reuters) - La population de l'Inde devrait égaler celle de la Chine d'ici la fin du mois d'avril, puis la dépasser, ce qui en fera le pays le plus peuplé du monde, a indiqué l'Onu lundi. L'annonce du département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DAES) intervient après celle du Fonds des Nations unies pour la population qui a déclaré la semaine dernière que l'Inde compterait 2,9 millions d'habitants de plus que la Chine d'ici la mi-2023. La population indienne devrait atteindre 1.425.775.850 habitants à la fin du mois d'avril, a indiqué le DAES, s'appuyant sur les dernières estimations et projections de l'Onu. "En raison de l'incertitude liée à l'estimation et à la projection des populations, la date précise à laquelle l'Inde devrait dépasser la Chine en termes de taille de population est approximative et sujette à révision", est-il précisé. Le DAES estime que la Chine a atteint son niveau de population maximum. Ses projections indiquent que son nombre d'habitants passera sous la barre de un milliard "avant la fin du siècle". "En revanche, la population indienne devrait continuer à croître pendant plusieurs décennies." Si l'Inde n'a pas réagi officiellement au rapport du Fonds des Nations unies publié la semaine dernière, la Chine a déclaré de son côté que les bénéfices de la croissance démographique ne dépendent pas seulement de la quantité, mais aussi de la qualité, soulignant l'essor des talents chinois. (Reportage YP Rajesh ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)