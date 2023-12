L'Inde devrait devenir la troisième économie mondiale d'ici 2030, selon un rapport de S&P

BANGALORE (Reuters) - L'Inde devrait continuer à afficher la croissance économique la plus rapide au niveau mondial au cours des trois prochaines années au moins, ce qui lui permettra de devenir la troisième économie mondiale d'ici 2030, a déclaré S&P Global Ratings dans un rapport. S&P s'attend à ce que l'Inde, actuellement cinquième économie mondiale, connaisse une croissance de 6,4% cette année fiscale. D'ici l'exercice 2027, le pays devrait atteindre une croissance de 7%. En comparaison, S&P s'attend à ce que la croissance de la Chine ralentisse à 4,6% d'ici 2026, alors qu'elle est estimée à 5,4% cette année. Selon des données publiées la semaine dernière, le produit intérieur brut (PIB) de l'Inde a augmenté de 7,6% au cours du deuxième trimestre 2024, ce qui a incité plusieurs maisons de courtage à revoir à la hausse leurs estimations pour l'ensemble de l'année. Toutefois, S&P, qui avait relevé ses prévisions avant même les dernières données, a déclaré que la croissance de l'Inde dépendra de la réussite de sa transition d'une économie essentiellement axée sur les services à une économie dominée par l'industrie manufacturière. "Un test primordial sera de savoir si l'Inde peut devenir le prochain grand centre manufacturier mondial, une opportunité immense", a déclaré S&P dans son rapport Global Credit Outlook 2024, daté du 4 décembre. Bien que le gouvernement du premier ministre Narendra Modi ait encouragé l'industrie manufacturière nationale par le biais de la campagne "Make in India" ("Fabriquer en Inde") et d'incitations liées à la production, la part de l'industrie manufacturière représente toujours environ 18% du PIB. En revanche, les services représentent plus de la moitié du PIB de l'Inde. S&P estime que le développement d'un cadre logistique solide est essentiel pour que l'Inde devienne une plaque tournante de l'industrie manufacturière. Le pays devrait également "améliorer les compétences" de ses travailleurs et augmenter la participation des femmes à la main-d'œuvre pour réaliser son "dividende démographique". L'Inde a l'une des populations actives les plus jeunes du monde. Près de 53% de ses citoyens ont moins de 30 ans. (Reportage Nandan Mandayam à Bangalore ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)