L'Inde a acheté deux fois plus de pétrole russe qu'en 2021

par Nidhi Verma

NEW DELHI (Reuters) - L'Inde a acheté près de deux fois plus de pétrole russe depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février que sur l'ensemble de l'année 2021 en profitant de son prix attractif et de la réticence de certaines puissances à commercer avec Moscou.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les raffineries indiennes ont commandé pour au moins 40 millions de barils russes, un chiffre plus de deux fois supérieur aux 16 millions de barils importés en 2021, montrent les calculs de Reuters.

L'Inde, troisième consommateur de brut au monde, importe 85% de ses besoins pétroliers qui s'élèvent à cinq millions de barils par jour.

Ses raffineurs profitent de la baisse des prix du pétrole russe quand dans le même temps ceux du Brent ou de certains producteurs comme l'Arabie saoudite ont augmenté, ont indiqué des sources.

"Nous essayons de préserver autant que possible les consommateurs des chocs de prix, mais nous devons aussi protéger nos bénéfices (...) donc nous achetons du pétrole russe", a déclaré un responsable d'un raffineur public.

Les sanctions occidentales contre la Russie depuis l'offensive en Ukraine ont incité de nombreux importateurs à réduire fortement les échanges commerciaux avec Moscou, entraînant à la baisse le prix brut russe.

New Delhi a appelé à un cessez-le-feu immédiat des combats mais sans jamais explicitement condamner les actions de Moscou.

Défendant les importations russes, le ministre indien du Pétrole, Hardeep Singh Puri, a déclaré vendredi qu'elles ne représentaient qu'une fraction infime des besoins totaux du pays.

Washington a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à ce que New Delhi achète du pétrole russe à des prix inférieurs à ceux du marché, mais a mis en garde contre une forte augmentation des importations qui pourrait compromettre l'effet des sanctions contre Moscou.

Les analystes ont indiqué que les importations de pétrole russe par l'Inde pourraient diminuer dans la mesure où l'application effective des sanctions occidentales à partir de mi-mai et fin juin pourrait affecter la logistique.

(Version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)