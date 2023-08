L'incendie sur l'île de Tenerife contenu, pas de nouvelles évacuations

TENERIFE, Îles Canaries, Espagne (Reuters) - Le feu de forêt qui enveloppe depuis mercredi une grande partie de l'île de Tenerife dans un nuage de fumée progressait plus lentement vendredi grâce à l'intervention des pompiers et à une météo plus favorable, ont annoncé les autorités, ce qui a évité de devoir procéder à de nouvelles évacuations. L'incendie a ravagé plus de 4.000 hectares de végétation depuis qu'il s'est déclaré sur les flancs du volcan Teide, le plus haut sommet des îles Canaries. Plus de 3.000 personnes ont été évacuées jeudi par mesure de précaution, bien que le feu n'ait à cette heure détruit aucun bâtiment. Le président de l'administration autonome des îles Canaries, Fernando Clavijo, a déclaré vendredi qu'il n'avait pas été nécessaire de procéder à de nouvelles évacuations pendant la nuit, et indiqué que les 4.000 personnes qui avaient été appelées à rester chez elles devraient bientôt être autorisées à sortir. "L'incendie et la météo se sont comportées de façon normale après avoir eu un comportement très inhabituel", a-t-il dit pendant une conférence de presse. Les pompiers en ont profité pour tracer des lignes coupe-feu autour du foyer, ce qui a permis de contenir ce dernier, a-t-il ajouté. Le climat extrêmement chaud et sec ainsi que le vent parfois fort contraignent cependant les soldats du feu à la plus grande vigilance, ont prévenu les autorités. L'accès aux zones montagneuses de l'île reste interdit. Les deux aéroports de Tenerife continuent en revanche d'opérer normalement. (Reportage de Corina Pons et Borja Suarez, version française Tangi Salaün)