L'incendie en Gironde continue de progresser, 1.800 hectares brûlés

PARIS (Reuters) - L'incendie qui s'est déclaré lundi à Saumos, dans le Médoc, en Gironde, était toujours actif en milieu de journée mardi et a déjà brûlé 1.800 hectares, a annoncé la préfecture du département sur Twitter.

Les moyens humains et matériels ont été renforcés dans la matinée pour lutter contre le feu et 700 pompiers sont désormais mobilisés sur le terrain, ainsi que trois Canadair, deux Dash, trois hélicoptères bombardiers d'eau ainsi qu'un Beech (avion de commandement, d'investigation et de liaison-NDLR), précise la préfecture.

La Gironde a déjà été confrontée à deux incendies hors-normes en juillet (à Landiras, dans le sud du département et à La Teste-de-Buch, près d'Arcachon), avec une reprise de feu près de Landiras en août, qui ont brûlé près de 25.000 hectares au total.

(Rédigé par Nicolas Delame et Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)