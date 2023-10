L'incendie de forêt reprend à Tenerife, des milliers de personnes évacuées

L'incendie de forêt reprend à Tenerife, des milliers de personnes évacuées













Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Quelque 3.000 personnes ont été évacuées de leur domicile durant la nuit de mercredi à jeudi par les autorités de l'île espagnole de Tenerife, dans l'archipel des Canaries, alors qu'un feu de forêt fait rage, alimenté par les températures élevées et des vents violents. La zone forestière touchée avait déjà été ravagée par les flammes en août dernier. Les services d'urgence ont déclaré jeudi sur la plateforme de messagerie X (ex-Twitter) qu'ils avaient demandé l'aide de l'unité militaire d'urgence de l'armée, citant l'incendie, qui s'est déclaré mercredi, comme une urgence de haut niveau. Le chef de la région des îles Canaries, Fernando Clavijo, a déclaré lors d'un événement à Madrid jeudi que l'incendie du mois d'août avait été maîtrisé, mais qu'il n'avait jamais été complètement éteint et que des braises continuaient de brûler dans la forêt. "Il y a moins de combustible (pour l'incendie), donc il ne devrait pas devenir incontrôlable", a-t-il affirmé, faisant référence au terrain déjà brûlé. Il a déclaré que les efforts de lutte contre les incendies s'étaient "bien déroulés" au cours de la nuit. L'incendie du mois d'août avait brûlé pendant des jours, détruisant près de 15.000 hectares de forêt dans le parc national entourant le volcan du mont Teide, le plus haut sommet d'Espagne. Des milliers de personnes avaient été évacuées, mais la plupart sont depuis rentrées chez elles. L'île, située dans l'Atlantique au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, est en état d'alerte en raison de températures élevées qui devraient atteindre 39 degrés Celsius tout au long de la journée de jeudi. (Reportage David Latona et Emma Pinedo ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)