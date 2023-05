L'incendie dans une raffinerie russe après une attaque de drone maîtrisé-TASS

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'incendie dans une raffinerie de pétrole dans le sud de la Russie provoqué par une attaque de drone a été éteint, a rapporté jeudi l'agence de presse russe TASS, citant les services d'urgence. Selon TASS, l'incident s'est produit dans la raffinerie d'Ilski, située près du port de Novorossiisk, sur la mer Noire. Le gouverneur de la région de Krasnodar, où se situe la raffinerie, a indiqué sur Telegram que des réservoirs contenant du pétrole avaient pris feu, sans dévoiler les causes de l'incendie. Veniamine Kondratiev a déclaré qu'aucune victime n'avait été signalée. (Reportage David Ljunggren; version française Camille Raynaud)