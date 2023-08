L'incendie dans un entrepôt d'engrais près de Moscou est éteint - Agences

(Reuters) - Le gigantesque incendie qui a ravagé dimanche un entrepôt d'engrais à Ramenskoïe, dans la région de Moscou, a été maîtrisé, rapportent les agences de presse russes en citant les services d'urgence. Le feu a détruit 2.700 m2 avant d'être éteint, précise l'agence officielle Ria. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un panache de fumée noire et des flammes visibles à des centaines de mètres de distance. Les incendies de ce genre se sont multipliés ces derniers jours en Russie dans des entrepôts et des usines, attribués selon les sources à des accidents, des attaques de drones ukrainiens ou des actes de sabotage. Le procureur de la région de Moscou a imputé la destruction de l'entrepôt d'engrais à une violation des normes de sécurité incendie, selon l'agence Tass. (Rédigé par Reuters, version française Tangi Salaün)