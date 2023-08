L'incendie d'un immeuble fait plus de 70 morts à Johannesburg

(Bilan actualisé, précisions) JOHANNESBURG, 31 août (Reuters) - Un incendie a ravagé dans la nuit de mercredi à jeudi un immeuble du centre de Johannesburg occupé par des sans abris, faisant au moins 73 morts et 43 blessés alors que les opérations de recherche ne sont pas terminées, a annoncé la municipalité de la capitale économique sud-africaine. L'incendie, dont la cause n'a pas encore été établie, s'est déclaré vers 01h30 du matin et a totalement détruit le bâtiment de cinq étages, a précisé le porte-parole des services d'urgence de Johannesburg, Robert Mulaudzi. La présidente du conseil municipal, Colleen Makhubele, a laissé entendre que l'immeuble était occupé illégalement, ajoutant que la ville avait tenté à plusieurs reprises d'expulser les squatters de bâtiments désaffectés. Les victimes sont responsables de ce qui leur est arrivé parce qu'elles n'ont "pas écouté la municipalité", a-t-elle déclaré à la télévision. "De telles choses se produisent (...) parce que les citoyens ne veulent pas comprendre et travailler avec nous à l'application des lois, comprendre ce qui est sûr et ce qui ne l'est pas", a-t-elle ajouté. Un photographe de Reuters a constaté la présence de nombreux moyens de secours et de pompiers, et vu des corps alignés sous des couvertures dans une rue proche du sinistre. Johannesburg est une des villes qui connaît les plus fortes inégalités au monde, avec des taux de pauvreté, de chômage et de mal logement élevés. La ville compte environ 15.000 sans abris en plus de tous ceux qui vivent toujours dans des townships aux allures de bidonvilles, selon les données de la province du Gauteng, dont fait partie la ville. Les incendies y sont fréquents, sur fond de coupures d'électricité quasi quotidiennes qui poussent les habitants à utiliser des bougies pour s'éclairer et à se chauffer au bois. (Rédigé par Alexander Winning à Johannesburg et Akanksha Khushi à Bangalore, version française Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)