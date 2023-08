L'incendie d'un immeuble fait plus de 60 morts à Johannesburg















JOHANNESBURG, 31 août (Reuters) - Un incendie a ravagé jeudi un immeuble du quartier d'affaires dans le centre de Johannesburg, faisant au moins 63 morts et 43 blessés, a annoncé la municipalité de la capitale économique sud-africaine. Les opérations de secours se poursuivent, a-t-elle précisé sur la plateforme X (anciennement Twitter). Un photographe de Reuters a constaté la présence de nombreux moyens de secours et de pompiers, et vu des corps alignés sous une couverture dans une rue proche du sinistre. Selon les médias sud-africains, le bâtiment détruit par les flammes était un immeuble désaffecté de cinq étages dans lequel des squatters s'étaient installés. L'origine du sinistre n'est pas encore connue. (Rédigé par Alexander Winning à Johannesburg et Akanksha Khushi à Bangalore, version française Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)