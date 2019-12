L'"impeachment" de Trump approuvé en commission à la Chambre des représentants

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants a validé vendredi les charges retenues contre Donald Trump, quatrième président de l'histoire des Etats-Unis à se retrouver dans cette situation.

Les membres de la commission ont approuvé, par 23 voix contre 17, les deux articles de cette procédure d'"impeachment", l'un accusant Donald Trump d'abus de pouvoir, l'autre d'obstruction des travaux du congrès.

Répondant à la presse à la Maison blanche, Trump a ironisé sur ce vote, une "triste chose pour le pays" mais qui lui semble "très bonne pour lui sur le plan politique".

Les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, l'accusent d'avoir cherché à faire pression sur le président ukrainien, Volodimir Zelenski, afin que Kiev ouvre une enquête sur les activités en Ukraine du fils de Joe Biden, son potentiel adversaire démocrate lors de la présidentielle de novembre 2020.

Ils lui reprochent aussi d'avoir entravé leur enquête en bloquant la transmission de documents et les témoignages de ses principaux conseillers mais aussi via des tentatives vaines d'empêcher d'autres dépositions et d'intimider des témoins.

Les représentants devraient aller dans le même sens que la commission lors d'un vote en séance plénière, qui sera organisé la semaine prochaine, sans doute mercredi.

Un procès de déroulerait alors au Sénat, où les républicains, majoritaires, seraient capables de faire obstacle à la procédure, d'autant qu'une majorité qualifiée des deux tiers y est nécessaire pour destituer un président.

Il faudrait en effet que 20 d'entre eux joignent leur voix à celles des 45 sénateurs démocrates et des deux indépendants pour que Trump soit évincé de la Maison blanche.

Par deux fois dans l'histoire américaine, la Chambre des représentants s'est prononcée en faveur de l'impeachment d'un président - Andrew Johnson après la Guerre de sécession et Bill Clinton en 1998 - mais, dans les deux cas, la procédure a buté sur un veto du Sénat.

Richard Nixon a pour sa part démissionné en 1974, en plein scandale du "Watergate", avant le vote en séance plénière à la Chambre des représentants.

"Aujourd'hui est un jour solennel et triste. Pour la troisième fois en un peu plus d'un siècle et demi, la commission des Affaires judiciaires a voté des articles d''impeachment' contre un président", a commenté le président de la commission, le démocrate Jerrold Nadler.

Depuis le déclenchement de la procédure, le 24 septembre, le Parti républicain a serré les rangs derrière Trump, accusant les démocrates d'instruire une procédure politisée pour tenter d'annuler leur défaite à la présidentielle de 2016.

(Susan Cornwell et David Morgan; version française Simon Carraud, édité par Henri-Pierre André)