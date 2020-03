L'impact du coronavirus sur le PIB français "beaucoup plus significatif", selon Bruno Le Maire

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, a déclaré lundi que l'impact de l'épidémie de coronavirus sur la croissance de l'économie française serait "beaucoup plus significatif" que sa première estimation.

"Le seul chiffre que j'ai avancé, c'est 0,1 point de croissance en moins pour la France (en 2020, NDLR) tant que l'épidémie était limitée à la Chine", a-t-il rappelé sur France 2.

"Maintenant que l'épidémie touche beaucoup plus de pays, notamment la France et d'autres pays européens, l'impact du coronavirus sur la croissance française sera beaucoup plus significatif (...) mais je ne veux pas avancer de chiffre précis", a-t-il ajouté.

Bruno Le Maire a par ailleurs annoncé que les ministres des Finances du G7 se concerteraient par téléphone dans la semaine pour coordonner leur réponse aux effets de cette crise mondiale de santé publique.

(Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)