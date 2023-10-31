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L'impact des grèves aux USA sur les exportations s'élèvent à environ 50.000 unités en septembre et octobre dit le CFO de Stellantis

L'impact des grèves aux USA sur les exportations s'élèvent à environ 50.000 unités en septembre et octobre dit le CFO de Stellantis

PARIS, 31 octobre (Reuters) - Stellantis NV:

* L'IMPACT DES GREVES AUX USA SUR LES EXPORTATIONS S'ELEVENT À ENVIRON 50.000 UNITES EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE DIT LE CFO DE STELLANTIS

* STELLANTIS EN TRAJECTOIRE POUR DEPASSER LA BARRE DES 8 MILLIARDS D'EUROS DE SYNERGIES CETTE ANNEE-CFO

* STELLANTIS-DEPASSER TESLA EN EUROPE AU T3 POUR DEVENIR NUMERO DEUX DES CONSTRUCTEURS DE VEHICULES ELECTRIQUES A ETE PSYCHOLOGIQUEMENT IMPORTANT POUR NOUS-CFO

* STELLANTIS-L'IMPACT DE LA GREVE AUX US EN 2023 EST SIGNIFICATIF, IL NE SERA PAS COMPLETEMENT COMPENSE MAIS D'IMPORTANTES ACTIONS DANS CE BUT SONT PREVUES-CFO (Reportage par Gilles Guillaume, édité par Zhifan Liu)

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