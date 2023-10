L'impact des grèves aux USA sur les exportations s'élèvent à environ 50.000 unités en septembre et octobre dit le CFO de Stellantis

PARIS, 31 octobre (Reuters) - Stellantis NV: * L'IMPACT DES GREVES AUX USA SUR LES EXPORTATIONS S'ELEVENT À ENVIRON 50.000 UNITES EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE DIT LE CFO DE STELLANTIS * STELLANTIS EN TRAJECTOIRE POUR DEPASSER LA BARRE DES 8 MILLIARDS D'EUROS DE SYNERGIES CETTE ANNEE-CFO * STELLANTIS-DEPASSER TESLA EN EUROPE AU T3 POUR DEVENIR NUMERO DEUX DES CONSTRUCTEURS DE VEHICULES ELECTRIQUES A ETE PSYCHOLOGIQUEMENT IMPORTANT POUR NOUS-CFO * STELLANTIS-L'IMPACT DE LA GREVE AUX US EN 2023 EST SIGNIFICATIF, IL NE SERA PAS COMPLETEMENT COMPENSE MAIS D'IMPORTANTES ACTIONS DANS CE BUT SONT PREVUES-CFO (Reportage par Gilles Guillaume, édité par Zhifan Liu)