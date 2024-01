L'île de la Réunion placée en alerte maximale cyclone ce lundi

PARIS (Reuters) - La Réunion sera placée à compter de lundi matin en alerte violette cyclone, le niveau maximum, en raison de l'arrivée imminente d'un cyclone de grande intensité baptisé Belal, a annoncé dimanche le préfet de l'île, Jérôme Filippini. "Passage prévu en alerte violette à partir de 6h du matin! (02h00 GMT) Danger imminent! Restez confiné et tenez-vous informé ! Ne sortez en aucun cas!", est-il écrit sur son compte X (ex-Twitter). En alerte violette, le cran au-dessus de l'alerte rouge qui est le niveau actuel auquel est placé l'île, même les services de secours n'ont pas le droit de sortir. A Paris, le Premier ministre Gabriel Attal et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se sont rendus place Beauvau, à la cellule de crise, pour suivre l'évolution de la situation à La Réunion. "Mes pensées vont aux habitants de La Réunion confrontés à un terrible cyclone. Merci à tous nos agents publics qui sont sur le pont pour protéger nos concitoyens", écrit le nouveau chef du gouvernement sur son compte X. "La Nation se tient solidaire", a-t-il ajouté. Gérald Darmanin a également appelé sur X à la plus grande prudence, recommandant aux Réunionnais de "ne pas sortir, ne pas circuler". Le ministre des Armées Sébastien Lecornu, pour sa part, a indiqué sur X que les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien se tenaient prêtes à intervenir en soutien des forces de sécurité civiles. Selon Jérôme Filippini, le confinement entré en vigueur dimanche soir à La Réunion pourrait durer jusqu'à mardi matin. La directrice interrégionale de Météo France, Céline Jauffret, a précisé sur BFMTV qu'une dégradation des conditions météorologiques en toute fin de nuit était attendue, même si cette prévision pourrait encore évoluer. "On attend (des vents) de l'ordre de 200 km/h sur le littoral et plus de 250 km/h sur les hauts habitats", a-t-elle ajouté, notant que "le niveau de la menace était très important". (Reportage Gilles Guillaume et Claude Chendjou)