L'hypothèse d'une hausse de 75 points de la BoE redevient minoritaire

LONDRES, 8 septembre (Reuters) - Les marchés financiers estiment désormais à moins de 50% la probabilité d'une hausse de 75 points de base du taux directeur de la Banque d'Angleterre (BoE) la semaine prochaine, montre jeudi l'évolution des contrats à terme (futures) de taux.

Les swaps de taux intègrent une probabilité de 52,9% d'un relèvement de 50 points de base du taux directeur le 15 septembre, ce qui le porterait à 2,25%, contre 47,1% pour une hausse de 75 points.

Cette dernière hypothèse était jugée probable à plus de 80% en début de semaine.

La BoE a opté le mois dernier pour une hausse de taux d'un demi-point, la plus forte depuis 1995, et elle n'a pas décidé de hausse plus importante depuis 1989 si l'on exclut la hausse avortée de septembre 1992, au moment de la sortie du Royaume-Uni du Système monétaire européen. (Reportage David Milliken, version française Marc Angrand, édité par Tangi Salaün)