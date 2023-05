L'homme arrêté devant Buckingham détenu pour troubles mentaux

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - L'homme arrêté mardi devant le palais de Buckingham, à Londres, pour avoir lancé ce que la police britannique a décrit comme des cartouches de fusil, se trouve actuellement en détention sous le régime de la loi sur la santé mentale, a indiqué jeudi la police londonienne. L'homme de 59 ans, qui avait également un couteau en sa possession lors de son arrestation, sera mis en liberté sous caution pendant qu'il recevra des soins médicaux, ont précisé les autorités. La loi britannique sur la santé mentale concerne les personnes présentant des troubles mentaux et considérées comme représentant un danger pour elles-mêmes et les autres. La police et les forces de sécurité britanniques se préparent à ce que le couronnement du roi Charles attire une foule immense samedi dans les rues de la capitale. (Reportage Sachin Ravikumar; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)