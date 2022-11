L'explosion en Pologne vraisemblablement due à un missile ukrainien (Otan)

BRUXELLES, 16 novembre (Reuters) - L'explosion qui a fait deux morts mardi dans un village polonais proche de la frontière ukrainienne est vraisemblablement due à un tir de missile de la défense aérienne ukrainienne et rien n'indique qu'il s'agisse d'une attaque délibérée, a déclaré mercredi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

Les alliés de l'Otan, dont fait partie la Pologne, ont souligné le besoin de rester vigilants et calmes et de maintenir une étroite coordination face aux événements en Ukraine, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion en urgence des ambassadeurs de l'Alliance. (Rédigé par Matthieu Protard et Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün)