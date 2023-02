L'exécutif va demander à EDF un plan détaillé de réparation des centrales

PARIS (Reuters) - Un conseil de politique nucléaire qui sera présidé vendredi par Emmanuel Macron demandera à EDF un plan précis et détaillé de maintenance de ses centrales et de réparations liées aux problèmes de corrosion de certains réacteurs afin d'anticiper l'hiver 2024-2025, a fait savoir l'Elysée jeudi. Le CPN, instance de pilotage de la politique nucléaire française, se réunira désormais au moins une fois par an pour assurer notamment le suivi du projet de construction d'au moins six réacteurs de type EPR 2 annoncé début 2022 par le chef de l'Etat, a également indiqué la présidence de la République. (Reportage Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)