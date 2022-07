L'exécutif appelé à corriger ses prévisions économiques et financières - HCFP

PARIS (Reuters) - Les prévisions économiques et budgétaires du gouvernement français pour les cinq ans à venir sont trop optimistes sur la croissance et trop timorées sur les déficits, juge vendredi le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), qui appelle l'exécutif à corriger ses prévisions pour crédibiliser sa stratégie pour les finances publiques.

"Le Haut Conseil estime indispensable que la prochaine loi de programmation des finances publiques corrige ces estimations en (les) fixant sur des bases prudentes (...) et qu'elle crédibilise la trajectoire de finances publiques retenue par une description précise des réformes et des mesures en dépenses", note cet organisme indépendant dans un avis publié vendredi.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, doit présenter ce vendredi en conseil des ministres le "programme de stabilité 2022-2027", un document synthétisant les prévisions macroéconomiques et la trajectoire des finances publiques pour les années à venir, actualisé tous les ans et transmis à la Commission européenne.

Dans son avis sur ce document - dont les grandes lignes ont été présentées la semaine dernière - le HCFP souligne qu'il repose sur des hypothèses de croissance "très positives" et que la trajectoire de redressement des finances publiques retenue prévoit "une réduction du déficit peu ambitieuse".

"In fine, le programme de stabilité n'envisage un retour du déficit public sous la limite de trois points de PIB (fixé par les règles européennes-NDLR) (...) qu'à compter de 2027, et ce, sans aucune marge de sécurité", déplore le HCFP.

Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes et à ce titre président du HCFP, a résumé les réserves du Haut conseil dans un entretien publié jeudi soir sur le site du Figaro.

"La trajectoire de finances publiques s'appuie sur une prévision de croissance un peu optimiste, sur des réductions de dépenses à ce stade non documentées et sur une hypothèse de hausse du taux de prélèvements obligatoires permise par la suppression de niches fiscales, hautement souhaitable, mais dont l'expérience montre la difficulté de mise en oeuvre", a-t-il souligné.

Le scénario de croissance du gouvernement est "partagé par les autres prévisionnistes", notamment ceux de la Commission européenne, indique-t-on à Bercy, en soulignant que "les nombreuses réformes" prévues en faveur de l'emploi (retraites, assurance chômage, RSA, etc) seront "favorables à la croissance".

A Bercy, on table également sur une normalisation de la consommation avec des ménages qui vont finalement puiser dans le surplus épargne accumulé pendant la pandémie tout en défendant une trajectoire de finances publiques "équilibrée".

Selon une première estimation publiée vendredi par l'Insee, la croissance de l'économie française a connu un rebond inattendu au deuxième trimestre, avec une progression de 0,5% du produit intérieur brut (PIB).

Ce rebond, intervenu malgré une demande intérieure atone, a été alimenté par la contribution positive du commerce extérieur, sous l'effet d'exportations dynamiques couplées à des importations en recul.

"Pas mal la perf", souligne Ludovic Subran, chef économiste d'Allianz, sur Twitter, tout en soulignant que "mais ça vient principalement de la chute des importations. Merci Les chocs internationaux et l'inflation importée."

(Rédigé par Myriam Rivet, avec la contributon d'Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer)