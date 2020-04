L'exécutif annonce une dérogation au confinement pour l'adoption d'animaux

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministère de l'Intérieur a annoncé samedi une nouvelle dérogation au confinement obligatoire instauré pour freiner la propagation du coronavirus en France, pour les déplacements visant à adopter des animaux face au risque de saturation de certains refuges.

"Face à l'impossibilité pour les adoptants de venir chercher leurs animaux lors de la période de confinement, les refuges de la SPA pourraient être débordés et devoir refuser les animaux recueillis par les fourrières, avec pour conséquence de risquer leur euthanasie", peut-on lire dans un communiqué du ministère.

"Afin de remédier à cette situation" et après avoir été alerté par la SPA, "il a été décidé qu'une tolérance sera accordée concernant les déplacements pour l'adoption d'animaux en refuge", ajoute le ministère, précisant que ce dispositif entrerait en vigueur le 16 avril.

Le candidat à l'adoption devra "se déplacer seul" et être muni d'une attestation délivrée par la SPA ainsi que d'une attestation de déplacement dérogatoire pour "motif familial impérieux".

Le confinement obligatoire a été instauré le 17 mars dernier en France pour tenter de contenir la progression de l'épidémie du coronavirus qui a fait selon le dernier bilan officiel plus de 13.000 morts.

Ce dispositif, qui limite drastiquement les déplacements et oblige toute personne sortant de chez elle à présenter un justificatif aux forces de l'ordre, a été prolongé une première fois jusqu'au 15 avril et le sera de nouveau pour une durée encore non précisée.

(Marine Pennetier)