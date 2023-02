L'ex-président Jimmy Carter va recevoir des soins palliatifs à domicile

L'ex-président Jimmy Carter va recevoir des soins palliatifs à domicile













18 février (Reuters) - L'ancien président américain Jimmy Carter, âgé de 98 ans, a décidé de recevoir des soins palliatifs chez lui et de "passer le temps qui lui reste" auprès de sa famille, a annoncé sa fondation Carter Center. "Il a le soutien total de sa famille et de son équipe médicale. La famille Carter demande à ce que son intimité soit préservée pendant cette période et est reconnaissante de l'intérêt manifesté par ses nombreux admirateurs", a déclaré la fondation dans un communiqué. L'ex-président démocrate Jimmy Carter (1977-1981) a souffert de plusieurs problèmes de santé ces dernières années, dont un mélanome qui s'est propagé au foie et au cerveau. (Rami Ayyub, version française Laetitia Volga, édité par)