L'ex-Premier ministre Thaksin obtient une importante réduction de peine

L'ex-Premier ministre Thaksin obtient une importante réduction de peine













Crédit photo © Reuters

par Panarat Thepgumpanat et Panu Wongcha-um BANGKOK (Reuters) - Le roi de Thaïlande a commué la peine de huit ans d'emprisonnement de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra en un an de détention, a annoncé la gazette royale vendredi, un jour après que le milliardaire a présenté une demande de grâce. L'homme d'affaires a été renversé par un coup d'Etat militaire en 2006. Il a quitté la Thaïlande deux ans plus tard avant d'être condamné par contumace. Il est rentré en Thaïlande la semaine dernière pour y purger une peine de huit ans pour abus de pouvoir et conflits d'intérêts. La première nuit, il a été transféré dans un hôpital en raison de douleurs thoraciques et d'une tension artérielle élevée. Il a déposé une demande de grâce royale jeudi. Thaksin Shinawatra "a été Premier ministre, a fait du bien au pays et au peuple et est loyal envers la monarchie", pouvait-on lire dans la gazette royale vendredi. "Il a respecté la procédure, reconnu sa culpabilité, s'est repenti et a accepté le jugement des tribunaux. Aujourd'hui, il est âgé et souffre d'une maladie qui nécessite les soins de professionnels de santé". Bien qu'il ait été absent pendant 15 ans, Thaksin Shinawatra reste une figure influente de sphère la politique thaïlandaise. (Reportage Chayut Setboonsarng, Panarat Thepgumpanant et Panu Wongchu-um ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)