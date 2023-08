L'ex-Premier ministre Thaksin incarcéré à son retour d'exil

Crédit photo © Reuters

BANGKOK (Reuters) - L'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra a été incarcéré mardi à son retour d'exil après quinze années passées hors de son pays natal. Agé de 74 ans, il doit purger une peine de huit ans de prison pour abus de pouvoir et corruption, des accusations qu'il rejette. L'homme d'affaires milliardaire, dont le puissant parti Pheu Thai va tenter dans le même temps d'obtenir l'aval du Parlement pour former un gouvernement, a été renversé par un coup d'Etat militaire en 2006. Il a quitté la Thaïlande deux ans plus tard avant d'être condamné par contumace. Arrivé à bord d'un jet privé sur l'aéroport de Bangkok-Don Mueang, Thaksin a salué, souriant, des centaines de partisans rassemblés pour l'accueillir avant d'être escorté par la police jusqu'à la Cour suprême, puis d'être conduit en prison. Son retour coïncide avec la décision du parti Pheu Thai de s'allier avec ses ennemis traditionnels, les partis monarchistes pro-armée, pour tenter de former un gouvernement et de sortir de l'impasse politique dans laquelle la Thaïlande est plongée depuis les élections législatives de mars dernier. (Bureau de Bangkok, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)