L'ex-PM pakistanais Imran Khan arrêté, ses partisans appelés à manifester

par Asif Shahzad et Gibran Naiyyar Peshimam ISLAMABAD (Reuters) - L'agence anti-corruption du Pakistan a arrêté mardi l'ancien Premier ministre Imran Khan alors qu'il comparaissait devant la Haute cour de justice d'Islamabad, tandis que son parti a appelé à des manifestations nationales qui pourraient agiter ce pays doté de l'arme nucléaire. Les images de l'arrestation montrent des dizaines de personnes en tenue anti-émeute entourer Imran Khan et l'emmener dans un van noir. Des dizaines de partisans de l'ancien Premier ministre ont bloqué des routes dans la ville de Lahore, d'où est originaire Imran Khan. Des manifestants ont également bloqué une artère majeure dans la ville portuaire de Karachi, selon des témoins de Reuters. Le parti d'Imran Khan, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du Pakistan pour la justice) a appelé ses partisans à "paralyser le Pakistan". "Votre moment est venu, peuple du Pakistan. Khan vous a toujours défendu, maintenant c'est à votre tour de le soutenir", a déclaré le PTI sur Twitter. Imran Khan et sa femme sont accusés de fraude foncière, a déclaré le ministre de l'Intérieur Rana Sanaullah. L'ancien dirigeant pakistanais est accusé de "corruption et de pratiques de corruption", selon le mandat d'arrêt émis le 1er mai par le National Accountability Bureau, et consulté par Reuters. Imran Khan, ancien joueur star de cricket, a été renversé l'an dernier de son poste de Premier ministre à la suite de l’adoption d’une motion de censure à l’Assemblée nationale. Mais il n'a jamais disparu de la scène publique, même après avoir été blessé par balles en novembre lors d'une manifestation demandant la tenue d'élections générales. (Reportage par Asif Shahzad, Gibran Peshimam et Shivam Patel; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)