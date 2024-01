L'ex-PM Imran Khan condamné à 14 ans de prison, rapporte la presse

Crédit photo © Reuters

ISLAMABAD (Reuters) - L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan et son épouse Bushra Bibi ont été condamnés à 14 ans de prison dans une affaire liée à la vente illégale de cadeaux d'Etat, a rapporté mercredi le journal Dawn . Cette nouvelle condamnation, prononcée par un tribunal anti-corruption d'Islamabad, intervient à quelques jours des élections générales qui doivent se tenir la semaine prochaine. Imran Khan a été condamné mardi à dix ans de prison pour avoir divulgué des secrets d'Etat. L'ancien Premier ministre a été condamné l'an dernier à trois ans de prison pour corruption et a été déclaré inéligible pour une durée de cinq ans. Imran Khan a déclaré avoir acheté les objets légalement. Des responsables gouvernementaux ont accusé des conseillers de l'ancien Premier ministre d'avoir vendu les cadeaux d'Etat à Dubaï. (Reportage Shivam Patel; version française Camille Raynaud)