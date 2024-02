L'ex-patron de Frontex rejoint le RN pour les européennes

PARIS (Reuters) - L'ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri, occupera la troisième place sur la liste conduite par le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, en vue des élections européennes du 9 juin. Le haut fonctionnaire âgé de 55 ans a dirigé de 2015 à 2022 l'agence de l'Union européenne pour les frontières, avant de démissionner. "Fabrice Leggeri a été poussé à la démission, parce qu'il agissait contre la submersion de l'Europe", écrit Jordan Bardella sur son compte X, anciennement Twitter. Les deux hommes se rendront lundi à la frontière franco-italienne, dans les Alpes-Maritimes, a annoncé le parti de la double finaliste de l'élection présidentielle Marine Le Pen. (Reportage Elizabeth Pineau)