L'ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb est mort à 76 ans

PARIS (Reuters) - L'ancien maire de Lyon et ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb est décédé samedi à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer de l'estomac. Soutien de la première heure d’Emmanuel Macron en 2017, il a été nommé ministre de l’Intérieur lors de son premier quinquennat, avant de quitter le gouvernement en octobre 2018 et de se représenter comme maire de Lyon. "Place Beauvau, pendant seize mois, il mit en œuvre une politique de proximité pour la police, de fermeté face à l’immigration illégale, de réarmement législatif et opérationnel face à le menace terroriste, de défense des valeurs républicaines et laïques", a déclaré l'Elysée dans un communiqué. L'ancien cadre du Parti socialiste est resté à la tête de la troisième plus grande ville de France durant près de 19 ans, de 2001 à 2017, puis de 2018 à 2020. "Les Lyonnais sont orphelins et je partage leur chagrin", a réagi Emmanuel Macron sur X, anciennement Twitter. (Rédigé par Kate Entringer)