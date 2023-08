L'ex-journaliste russe Safronov perd un recours contre sa condamnation pour trahison

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - L'ancien journaliste russe Ivan Safronov a perdu mercredi un recours contre une condamnation à 22 ans de prison pour trahison, a déclaré un reporter de Reuters depuis la Cour suprême de Russie. L'ancien journaliste, qui fut correspondant des journaux Vedomosti et Kommersant avant de devenir conseiller de l'agence spatiale russe Roscosmos, a été arrêté en 2020 pour avoir divulgué des informations classifiées. Il a été condamné en septembre dernier à 22 ans de détention en colonie pénitentiaire par la justice russe qui l'a déclaré coupable de trahison. Il est accusé d'avoir transmis des secrets d'Etat à la République tchèque, membre de l'OTAN, ce que sa défense nie, estimant qu'il s'agit d'une vengeance pour son reportage concernant les projets de vente d'avions de chasse russes à l'Égypte. Ivan Safronov a été transféré en février dans une prison de haute sécurité dans la région de Krasnoïarsk, en Sibérie, et n'était pas présent lors de la décision de la Cour suprême, mercredi, à Moscou. Il doit désormais décider s'il souhaite former un nouveau recours devant le présidium de la Cour suprême, a indiqué son avocat aux journalistes. Lundi, l'opposant russe Vladimir Kara-Murza a perdu son procès en appel d'une condamnation à 25 ans de prison pour trahison et diffusion de "fausses informations" sur les forces armées russes après s'être élevé contre l'intervention armée de Moscou en Ukraine. (Reportage de Reuters, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)