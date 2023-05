L'ex-gouverneur Christie va briguer l'investiture républicaine, selon source

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - L'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie devrait annoncer le 6 juin sa candidature à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle américaine de 2024, a déclaré une source à Reuters, confirmant une information du site Axios. Agé de 60 ans, Chris Christie s'était déjà présenté aux primaires républicaines de 2016, abandonnant très tôt dans la course remportée par Donald Trump. Il s'est rallié ensuite au président républicain, avant de prendre ses distances avec lui après l'assaut du Capitole de janvier 2021. (Susan Heavey, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)