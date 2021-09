L'ex-footballeur Pelé hospitalisé mais pas d'inquiétude, dit son représentant

Crédit photo © Reuters

SAO PAULO (Reuters) - L'ancien footballeur brésilien Pelé, âgé de 80 ans, est hospitalisé depuis six jours à Sao Paulo, a déclaré lundi à Reuters son représentant, Joe Fraga, sans préciser la raison de cette hospitalisation.

L'ex-attaquant de Santos n'est cependant pas gravement malade, a-t-il dit.

Selon le site d'information Globo, la légende du football brésilien a été admise à l'hôpital Albert Einstein pour des examens de routine à la suite de la découverte d'un problème non divulgué.

Joe Fraga a assuré qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter.

"Batterie complète de tests/scanner/coloscopie/sang, etc", a-t-il écrit dans un message. "Il ne fait pas tout en un jour."

Pour mettre fin aux rumeurs sur son état de santé, dans un message publié sur Instagram accompagné d'une photo le montrant souriant, le triple champion du monde a écrit pour sa part: "Les gars, je ne me suis pas évanoui et je suis en très bonne santé. J'y suis allé pour mes examens de routine, que je n'avais pas pu faire avant à cause de la pandémie. Faites-leur savoir que je ne joue pas dimanche prochain !"

(Reportage Andrew Downie; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)