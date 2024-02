L'évolution des salaires en zone euro "encourageante mais insuffisante", dit Lagarde (BCE)

L'évolution des salaires en zone euro "encourageante mais insuffisante", dit Lagarde (BCE)













GAND, Belgique, 23 février (Reuters) - Les signes de ralentissement de la croissance des salaires observés au quatrième trimestre dans la zone euro sont encourageants mais pas encore suffisants pour donner à la Banque centrale européenne la certitude que l'inflation retournera à sa cible, a déclaré vendredi Christine Lagarde, présidente de la BCE. "Les chiffres des salaires au quatrième trimestre sont évidemment encourageants", a déclaré Christine Lagarde lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion d'une réunion de l'Eurogroupe à Gand. "Le Conseil des gouverneurs veut avoir davantage de certitudes que le processus de désinflation que nous observons sera durable et nous amènera à l'objectif de 2% à moyen terme." Les données sur les salaires au premier trimestre 2024, attendues en mai, seront particulièrement importantes pour la BCE, a ajouté Christine Lagarde. (Reportage Francesco Canepa ; rédaction Balazs Koranyi ; version française Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey)